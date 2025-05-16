Индекс Мосбиржи вырос на фоне новостей об итогах переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи начал расти на фоне новостей о первых итогов переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:30 по московскому времени прирост составил 0,59%, достигнув 2856,85 пункта. На пике, который пришелся на 16:36 по московскому времени, индекс Мосбиржи поднимался до 2876,67 пункта. Прирост составил 1,29%.

Предполагается, что на рост рынка акций оказали влияние новости о подведении первых итогов переговоров России и Украины в Стамбуле.

Напомним, что встреча двух стран состоялась в Турции сегодня, 16 мая. Переговоры делегаций РФ и Украины продлились менее двух часов.