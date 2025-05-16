Страны АТЭС не упомянули пошлины в совместном заявлении

Страны — участницы форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) приняли совместное заявление без упоминания о пошлинах. Об этом пишет агентство Bloomberg.

© АPEC

В совместном заявлении представители 21 экономики, включая США и Китай, согласились сосредоточиться на реформировании правил глобальной торговли. Стороны подчеркнули важную роль Всемирной торговой организации (ВТО) в глобальной торговле, но призвали к ее всеобъемлющей реформе. Кроме того, страны-участницы заявили о приверженности продвижению экономической интеграции между его членами через зону свободной торговли.

До этого в Китае заявили о прогрессе в переговорах с США по пошлинам.

АТЭС — форум, в котором принимает участие 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе США и Россия. Формулировка «экономики» была выбрана организаторами саммита, с целью ввести в рамки международного права одновременное участие в нем Тайваня, Гонконга и Китая. Целью форума называется развитие сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Штаб-квартира организации находится в Сингапуре.