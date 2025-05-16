Стало известно, что будет с рублем на фоне новых санкций ЕС

Российская экономика уже научилась адаптироваться к санкциям, а новые ограничения со стороны Евросоюза вряд ли окажут резкое влияние на курс рубля. Об этом заявил Life.ru заявил экономист, член экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Ранее постоянные представители ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который должен быть утвержден главами МИД ЕС 20 мая. При этом глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ведется разработка законодательной базы для отказа от российских энергоносителей.

По словам Станислава Паулаускаса, в новых санкциях ЕС «нет радикальных ограничений, способных одномоментно изменить экономическую картину».

«Речь идет скорее о наращивании существующих барьеров, а не о введении принципиально новых. В таких условиях последствия будут носить накопительный, но не обвальный характер», - пояснил экономист.

Он отметил, что под давлением продолжают находиться сектор высоких технологий и определенные виды промышленного оборудования. Однако активная работа по поставкам из дружественных стран, а также росту внутреннего производства и снижению зависимости от импорта, уже значительно изменила структуру рынка. При этом бюджетная система и курс рубля также адаптировались к новым условиям.

«В последнее время влияние санкционного давления на курс стало менее заметным, чем ожидалось. Валютный рынок остается под контролем, и в случае необходимости Банк России использует проверенные методы: корректировку процентной ставки, управление ликвидностью и валютные ограничения. Кроме того, увеличение доходов от экспорта в юанях и дирхамах предоставляет Центробанку новые инструменты для укрепления рубля», - пояснил он.

Экономист прогнозирует, что при сохранении текущих внешнеэкономических условий курс российской национальной валюты может колебаться в диапазоне 78–85 рублей за доллар в ближайшие месяцы, и резких изменений не ожидается.

Ранее расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка – впервые с 21 апреля опустился ниже 80 рублей. И, по мнению аналитика «Ингосстрах банка» Петра Арронета, рубль имеет потенциал и к дальнейшему росту, вплоть до уровня 73 рублей.