Евросоюз сократил закупки российского газа до минимума с 1999 года

Евросоюз в марте закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальным импортом с 1999 года. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

По информации ведомства, ЕС в марте импортировал российский трубопроводный газ на сумму в 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше, чем месяцем ранее.

Лидерами по закупкам стали Венгрия (248 млн евро) и Греция (67 млн евро). Италия же впервые с 2008 года напрямую не закупила российский трубопроводный газ, пишет ТАСС.

При этом поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро. Таким образом, общая доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее. В целом ЕС закупил в марте газ из России на 1,17 миллиарда евро.

Напомним, что ЕС поставил перед собой цель прекратить закупки российского природного газа к 2027 году. Многие страны пошли по этому пути: в 2023-м только 8% трубопроводного газа, импортированного в ЕС, поступило из России.

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Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что отказ от российского газа стал для стран Европы мощным экономическим ударом с разрушительными последствиями. По его словам, экономика Германии просто получила «удар под дых».