Экономист отреагировал на идею ввести в России налоги на роскошь и сверхприбыль

Руководитель Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России налогов на роскошь и сверхприбыль.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов ранее предложил новые направления совершенствования системы налогообложения, в том числе введение двух дополнительных ставок НДФЛ - 25% на доходы в размере 250-500 млн рублей в год и 35% - на доходы свыше 500 млн рублей.

По словам эксперта, реализация инициативы негативно отразится на уровне собираемости налогов в стране.

Когда у нас внедрялась прогрессивная шкала НДФЛ, введение ставки в 15% для высоких доходов определялось тем, что при установлении очень высокой ставки люди просто начали бы прятать деньги. На сегодняшний день на рынке существует множество финансовых инструментов, которые позволяют, скажем так, оптимизировать налогообложение, и при их использовании концов потом уже не сыщешь. Кроме того, нужно отметить, что в 2000-е годы большой проблемой в России была индустрия серой обналички средств, и с этой проблемой справились. Но если сейчас ввести сверхвысокие ставки подоходного налога, то индустрия серой обналички вернется. Также вернутся истории, когда люди просто прятали деньги. Сейчас правительство борется с тем, чтобы люди не делили свой бизнес, не прятались на упрощенной системе налогообложения, где ставки намного ниже. При этом если будет введен повышенный подоходный налог, то вся эта история вылезет в полный рост. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики , доктор экономических наук

Эксперт добавил, что цифровизация способствует повышению эффективности налогового администрирования, однако она не исключает использования недобросовестных практик.

«В условиях цифорвизации финансовые потоки более прозрачны. Тем не менее в настоящее время у нас существует такая история, как дропперы. Это люди, которых мошенники используют для обналичивания и вывода украденных ими денег. С ними борются правоохранительные органы и ЦБ. Однако, как отмечалось в СМИ, на сегодняшний день в подобных мошеннических схемах у нас задействовано более 10 миллионов человек. Значит, при введении повышенных налогов будут возникать все новые сети с участием дропперов, благодаря которым люди будут просто прятать свои деньги», - сказал он.

Нынешнюю политику правительства в части налогообложения богатых россиян Зубец назвал «абсолютно взвешенной».

«В их отношении действуют повышенные ставки. Но они не настолько высоки, чтобы люди начинали скрывать свои средства», - заявил специалист.

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