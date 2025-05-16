ЕС готовит санкции против «Северных потоков»

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, в него в том числе войдут рестрикции в отношении взорванных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передают «Известия».

Кроме того, по ее словам, в рамках новых ограничений ЕС может понизить потолок цен на российскую нефть. В санкционный пакет также планируют включить большее количество судов «теневого флота» РФ и нарастить ограничения против российского финансового сектора.

Между тем, по данным Евростата, ЕС в первом квартале на 28% увеличил закупки российского трубопроводного газа и СПГ.