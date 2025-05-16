В России ответили на угрозу ЕС ограничить цены на нефть из РФ

В снижении предельной цены на российскую нефть, которую может ввести Евросоюз (ЕС), нет ничего критического, и Россия будет развивать альтернативные пути доставки углеводородов, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов.

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Об этом он рассказал «Ленте.ру». Вносить коррективы в бюджет из-за этого нет необходимости, считает депутат.

«Для нас ограничения по стоимости нефти формально, конечно, важны, и мы всегда будем в правовом плане бороться с такими ограничениями, но жизнь не стоит на месте, и, соответственно наши углеводороды востребованы в мире, поэтому естественно, что будет развиваться действительно наше сотрудничество со странами, которые не принадлежат к коллективному Западу. Будет развиваться система доставки углеводородов альтернативная», — сказал Кирьянов.

По его мнению, в возможном снижении цены на российскую нефть нет ничего критического, и вносить серьезные коррективны в бюджетный процесс не нужно.

Он добавил, что все санкционные идеи, которые приходят сегодня в голову руководства ЕС морально устарели: не отвечают тем политическим задачам, которые стоят перед мировыми лидерами, и экономическим задачам в рамках обеспечения мирового экономического развития.

«Всегда существуют альтернативы и сегодня мы видим безуспешные попытки Европы отказаться от российских углеводородов и, конечно, это то, что должно уже сейчас очень сильно разочаровывать европейских избирателей», — уточнил депутат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках следующего пакета санкций против России может быть снижена предельная цена на российскую нефть.

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, возглавляемая руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майклом Макфолом, представляла набор санкционных предложений, направленных на увеличение экономического давления на Россию. Эксперты международной санкционной группы отмечают, что Европа должна взять на себя лидерство в вопросе усиления санкций. Среди основных предложений, содержащихся в плане — ограничение энергетических доходов России путем снижения потолка цен на российскую нефть и запрет на импорт сжиженного природного газа из «Ямал СПГ».