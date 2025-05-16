Сирия нашла замену России в порту Тартус

Управление морских портов и наземных пограничных переходов Сирии подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским оператором DP World по поводу порта Тартус. Об этом сообщает РИА Новости.

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Новый партнер Дамаска обещает вложить в инфраструктуру и управление гавани 800 миллионов долларов. Он придет на смену России, с которой ранее был заключен договор на управление портом.

В заявлении управления указывается, что стороны также договорились о создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде районов Сирии.

Об аннулировании новыми властями Сирии инвестиционного контракта с Россией на управление портом Тартуса местные СМИ сообщали еще в январе этого года. При этом решение не распространялось на соглашение о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.

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Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал тогда вопрос о соглашении чисто техническим, добавив, что стороны проведут консультации по этой ситуации. Он предположил, что стороны смогут «найти какие-то взаимоприемлемые варианты решения вопросов».