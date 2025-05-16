В России приготовились к потере двух триллионов рублей из ФНБ

Объем Фонда национального состояния (ФНБ) к концу 2025 года составит 12,76 триллиона рублей, что почти на два триллиона меньше, чем ожидалось осенью прошлого года. Об этом со ссылкой на проект поправок в бюджет на текущий год, подготовленный и внесенный в Госдуму Минфином, пишут «Ведомости».

Снижение объемов фонда связано с «планируемым использованием средства для обеспечения сбалансированности бюджета и отрицательной курсовой разницы».

По состоянию на 1 мая объем ФНБ составлял 11,79 триллиона рублей или 5,5 процента от прогнозируемого ВВП на 2025 год, при этом ликвидные активы, то есть доступные для расходования, составляли только 3,3 триллиона рублей.

В начале года ликвидные активы составляли 3,81 триллиона, таким образом, за четыре месяца они сократились более чем на 512 миллиардов рублей. По отношению к ВВП эта часть находится на минимуме с 2008 года, когда ФНБ только был сформирован.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов признал, что ситуация с ФНБ в настоящее время гораздо более напряженная, чем была ранее, потому что стоимость российской нефти находится ниже цены отсечения (в соответствии с бюджетным правилом выпадающие доходы нужно компенсировать из фонда). Он объяснил, что если считать ФНБ некой заначкой на черный день, то все свидетельствует о том, что он уже наступил.

Впрочем, главный экономист ВТБ Родион Латыпов заметил, что проблема исчерпания фонда не так критична, как принято думать, потому что госдолг России все еще достаточно низок, а доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета ниже среднеисторических значений. Кроме того, он не исключает, что государство может найти способ трансформировать часть неликвидной части ФНБ (в нее входят заблокированные в западных странах активы) в ликвидную.

ФНБ в 2025 году может не получить плановое пополнение на 1,8 трлн рублей

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал неактуальной цену отсечения на уровне 60 долларов за баррель и предложил донастроить бюджетное правило. По оценкам аналитиков, речь может идти о снижении цены отсечения до 50 долларов за баррель, однако с соответствующими инициативами правительство пока не выходило.