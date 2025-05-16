Колумбия начала процесс присоединения к банку развития БРИКС

Колумбия начинает процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС. Об этом рассказал президент страны Густаво Петро.

По его словам, сейчас проводятся переговоры с главой финансовой организации Дилмой Руссефф. Мероприятие идет в Шанхае.

«Мы начинаем процесс вступления в Новый банк развития», — написал Петро в соцсети X.

Несколько дней назад стало известно, что Никарагуа уже направила на официальном уровне свою заявку, чтобы присоединиться к БРИКС. Также она ожидает статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и стремится расширять партнерские связи с участниками альянса.