Новое правительство Германии, сформированное блоком ХДС/ХСС и СДПГ, к 2029 году недополучит порядка 81,2 млрд евро евро налоговых поступлений.

Согласно рабочей группе министерства экономики ФРГ, федеральный бюджет окажется меньше на 33,3 млрд евро по сравнению с ожиданиями октября 2024 года, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

В целом по государственному сектору, включая федеральный уровень, земли и муниципалитеты, прогнозируется снижение налоговых сборов на 81,2 млрд евро.

Основной причиной эксперты называют налоговые льготы для граждан. Минэкономики ФРГ прогнозировало нулевой экономический рост на 2025 год и рост на 1% в 2026 году.

Как заявил новый министр финансов, вице-канцлер Ларс Клингбайль, «нам необходимо увеличивать доходы за счет более высоких темпов экономического роста». Он подчеркнул, что дефицит бюджета затруднит его формирование и добавил, что правительство приступило к процессу консолидации.

По весеннему прогнозу 2025 года, ожидаемый дефицит составит 2,7 млрд евро, из которых 0,6 млрд придется на федеральное правительство.

Представители бизнеса выступают за снижение корпоративных налогов уже сейчас, а также за продолжение отмены взноса солидарности с новыми землями.

Коалиционное соглашение предусматривает увеличение с 2026 года налоговой льготы на использование собственного автомобиля до 38 евроцентов за километр, восстановление компенсации на дизель для фермеров, освобождение от налога доплат за сверхурочную работу и повышение налоговых послаблений для малых и средних предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает на существенное увеличение национальных военных расходов до 60 млрд евро с этого года.

В марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.