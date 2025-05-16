ЕС захотел ввести новые жесткие меры против России

Европа рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России в случае срыва переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает газета Politico.

По данным источников издания, вопросу «резкого ужесточения санкций» против России будет посвящена встреча в Албании, в которой должны принять участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Турции, а также представители Украины. И одним из возможных вариантов будет введение «полного торгового эмбарго против России».

По словам чиновника ЕС, инициатива по новым санкциям исходит от американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт.

«Мы черпаем вдохновение из масштабности его предложения», - пояснил источник издания.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации. Ее возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. 15 мая Зеленский сообщил, что его не устраивает уровень делегации России. По его мнению, Москва якобы не настроена на серьезные переговоры