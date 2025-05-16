В России предложили убрать алкоголь с витрин магазинов

Алкоголь должен быть убран с витрин магазинов и скрыт так же, как сигареты.

Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Если мы хотим реально бороться и оградить детей от алкоголя, то, конечно, надо, чтобы алкоголь продавался также, как и сигареты. Чтобы его не было видно", - сказал Гриб.

Он отметил, что считает "вполне логичным" относиться к алкоголю как к сигаретам.

"Захожу в магазин и сигарет не вижу, скрыты в ящике. У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива - бросаются в глаза. Это просто образцы дизайна", - сказал Гриб.

По его словам, те, кто употребляет алкоголь и курит, знают все марки так же, как и названия сигарет, поэтому покупка напитков их не затруднит. Также алкоголь должен оставаться в ресторанах.