В ЕС заявили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ

Евросоюз не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих нефть РФ. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер, передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент Евросоюз «не получал задачи по запуску миссии» по перехвату танкеров, перевозящих нефть РФ.

«Но если такая задача будет поставлена, надо чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три проводящиеся морские миссии ЕС, одну на северо-востоке Индийского океана и две в Средиземном море, я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов», — сказал Бригер.

По его словам, для запуска такой миссии необходимо «собирать корабли и самолеты заранее» по всему Евросоюзу. Согласно подсчетам Бригера, для этого требуется «пять-десять» кораблей, но все будет зависеть от масштабов миссии.