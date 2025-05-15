В ЕС заявили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ

Аксинья Кравченко

Евросоюз не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих нефть РФ. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС Роберт Бригер, передает ТАСС.

В ЕС заявили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью РФ
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Он отметил, что на данный момент Евросоюз «не получал задачи по запуску миссии» по перехвату танкеров, перевозящих нефть РФ.

«Но если такая задача будет поставлена, надо чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три проводящиеся морские миссии ЕС, одну на северо-востоке Индийского океана и две в Средиземном море, я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов», — сказал Бригер.

По его словам, для запуска такой миссии необходимо «собирать корабли и самолеты заранее» по всему Евросоюзу. Согласно подсчетам Бригера, для этого требуется «пять-десять» кораблей, но все будет зависеть от масштабов миссии.

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