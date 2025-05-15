Российский рынок акций упал на 2,88% по данным Московской биржи. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в основную торговую сессию 15 мая российский рынок акций упал на 2,88%. Об этом говорит индекс Мосбиржи, который опустился к закрытию основных торгов до показателя в 2 840,05 пунктов.

При этом, индекс Мосбиржи в юанях также упал на 2,62% — до 1 179,19 пункта. Падение затронуло и долларовый индекс РТС. Он опустился до показателя в 1 113,98 пункта — на 2,99%.

Ранее Мосбиржа сообщила, что российский фондовый рынок упал на 3,2% — до 2830 пунктов.