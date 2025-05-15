Мерц заявил, что сертификация "Северного потока - 2" не планируется

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток - 2" не планируется.

"В настоящее время у "Северного потока - 2" нет лицензии на эксплуатацию, и это не должно измениться", - сказал Мерц в интервью газете Die Zeit, отвечая на вопрос о том, "исключено ли, что правительство ФРГ под его руководством может дать разрешение на использование трубопровода".

"Северный поток - 2" был продолжением одноименного проекта и должен был увеличить поставки российского газа в Европу через Германию. Он был полностью проложен, но так и не запущен. Его сертификацию остановили при канцлере Олафе Шольце 22 февраля 2022 года после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.