Американские акции падают после бурного ралли

Американские акции готовятся прервать трехдневную серию роста в четверг на фоне снижения котировок в технологическом, энергетическом и ритейл-секторах после публикации смешанных экономических данных, пишет Bloomberg.

S&P 500 к 16:36 по московскому времени снижался на 0,4% после недавнего ралли, вызванного паузой в торговой войне между США и Китаем. Nasdaq 100 терял 0,5%, лидерами падения стали бумаги Tesla, Meta*, Nvidia и Palantir.

Энергетические акции оказались под давлением: акции Exxon Mobil и Chevron упали более чем на 1% и 2% соответственно после снижения нефтяных цен на оптимизме вокруг возможной ядерной сделки США и Ирана.

Акции Walmart упали на 4,2% после сообщения о снижении прибыли в первом квартале несмотря на рост выручки и чистой прибыли, а также предупреждения о необходимости поднять цены из-за более высоких расходов на пошлины. Крупнейший в мире ритейлер отказался от квартального прогноза по прибыли из-за быстро меняющейся торговой политики США, но сохранил годовой прогноз, опубликованный в феврале.

«Это ралли уже выглядит уставшим. Слабые розничные продажи, проблемы в энергетике и осторожные комментарии Walmart, указывающие на сохраняющиеся трудности торговой среды, вполне достаточны, чтобы дать рынку передышку», — отметил Джефф Бухбиндер, старший стратег по акциям в LPL Financial.

Фьючерсы на американские акции отступили от утренних минимумов после того, как цены, полученные американскими производителями, неожиданно упали в апреле сильнее всего за пять лет, что свидетельствует об их готовности частично поглощать рост тарифов. При этом розничные продажи в апреле практически не выросли, намекая на сдержанность потребителей в расходах. Доходность казначейских бумаг США повысилась на фоне ожиданий, что ФРС сможет дважды снизить ставки в этом году.

В секторе здравоохранения акции пошли вниз после того, как UnitedHealth обрушилась на 13% на новостях о расследовании возможного мошенничества с Medicare, что добавило проблем страховщику в уже непростую неделю.

Трейдеры также внимательно изучили выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что регулятор рассматривает изменения ключевых элементов рамочного документа по монетарной политике, в том числе подход к оценке уровня занятости и таргетирования инфляции.

Дональд Трамп сообщил, что попросил гендиректора Apple Тима Кука остановить строительство заводов в Индии для выпуска устройств на экспорт в США, подталкивая компанию развивать производство на родине. Акции Apple немного опустились, потеряв 0,3%.

Тем временем акции Cisco выросли на 3,8% после того, как производитель сетевого оборудования дал оптимистичный прогноз выручки в текущем квартале. Это говорит о том, что крупнейший в мире продавец сетевых решений выигрывает от спроса на системы с искусственным интеллектом, и несмотря на то, что некоторые крупные операторы дата-центров сокращают часть проектов, траты на оборудование остаются высокими.