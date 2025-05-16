Нарушен план по назначению Лагард новым главой ВЭФ

Внезапный уход Клауса Шваба с поста председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) нарушил подготовленный ранее план по привлечению Кристин Лагард в качестве его преемницы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Совет директоров организации по-прежнему рассматривает Лагард как ключевого кандидата, однако её текущий мандат в Европейском центральном банке истекает лишь в конце 2027 года, и она ранее заявляла о намерении отработать его до конца. Это ставит ВЭФ в неопределённое положение в критический для организации момент.

Временно совет директоров возглавил 80-летний экс-глава Nestle Петер Брабек-Летмате. Среди членов совета — Ларри Финк (BlackRock), Кристалина Георгиева (МВФ), Альберт Гор и сама Лагард. Руководство форума стремится как можно скорее определить нового лидера.

Также обсуждается возможное назначение в совет Филиппа Хильдебранда (BlackRock, бывший глава Нацбанка Швейцарии) с целью сохранить швейцарское влияние. Это поддерживает и правительство Швейцарии, обеспокоенное возможным ослаблением связи между Форумом и страной после ухода Шваба.

Шваб возглавлял ВЭФ более 50 лет с момента основания в 1971 году. Только в последние годы он начал говорить о выходе из управления. В 2024 году он передал полномочия CEO Борге Бренде, сохранив за собой титул председателя, а в апреле 2025-го объявил об уходе на пенсию.

Однако в том же месяце совет директоров получил письмо с обвинениями в финансовых нарушениях, и было решено начать расследование. Шваб, ранее оправданный по аналогичному делу о домогательствах летом 2024 года, заявил, что покинет пост немедленно, если расследование продолжится. Он также обвинил Форум в многолетней недоплате и «эксплуатации» труда своей супруги.