ФРГ ждет резкое снижение налоговых поступлений

Министерство финансов Германии полагает, что объем налоговых поступлений снизится примерно на €81 млрд к 2029 году. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, в четверг рабочая группа по оценке налогов представила прогноз на 2025-2029 годы. В соответствии с ним, в этом пятилетнем периоде государство получит на €81,2 млрд меньше налоговых поступлений. По сравнению с прогнозом, сделанным этой группой в октябре 2024 года, за указанный период в казну поступит на €33,3 млрд меньше.

Прогноз налоговых оценщиков является важной основой для обсуждения федерального бюджета. Необходимость экономии или наличие возможности для дополнительных расходов зависит, помимо прочего, от годовой налоговой оценки.

"Результаты показывают, что нам необходимо увеличить доходы за счет более высокого экономического роста", - заявил глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль, представляя отчет. "Это единственный способ обрести новую финансовую гибкость.

Поэтому сейчас мы начинаем самую масштабную модернизацию нашей страны за последние десятилетия", - добавил он. Однако в целом результаты в значительной степени соответствуют тому, что уже ожидалось в ходе коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.

25 июня министр финансов ФРГ планирует провести через кабинет министров бюджет на текущий год. Ожидается, что Бундестаг (парламент ФРГ) обсудит данный вопрос перед летними каникулами, которые начнутся в июле, а затем проведет голосование, вероятно, в сентябре.

С января из-за распада в ноябре 2024 года коалиции "Светофор" (СДПГ, "Зеленые", СвДП) правительство ФРГ работает с предварительным бюджетом, который позволяет инициировать новые проекты только косвенно. Клингбайль также планирует представить бюджет на 2026 год до летних каникул. Решение по этому вопросу должно быть принято до конца года.