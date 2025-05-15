Нефтяные доходы России достигли минимума с июня 2023 года

Доходы России от нефтяного экспорта в апреле сократились на фоне низких цен на $1,13 млрд, до $13,2 млрд, это самый низкий уровень с июня 2023 года. Об этом говорится в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом МЭА отметило, что физический объем нефтяного экспорта из России вырос на 150 тыс. б/с, до 7,6 млн б/с. Но это не смогло компенсировать устойчивое снижение нефтяных котировок в течение апреля.

Средняя стоимость российской экспортной нефти всех сортов, по данным МЭА, составила $55,64 за баррель в апреле, что ниже потолка цен в $60, установленного странами G7 против поставок нефти из России.