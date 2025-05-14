Что ждет цены на нефть? Эксперт оценил новый доклад ОПЕК

ОПЕК в новом ежемесячном докладе оставила прогноз мирового спроса на нефть в 2025 году без изменений.

«Однако понизила ожидания глобального ВВП с 3,0% до 2,9%, а также скорректировала вверх спрос в Китае и Индии на 4,6% и 6,3%, соответственно. Эти изменения, вероятно, произошли в основном из-за деэскалации торговых войн. Несмотря на снижение котировок в апреле, фундаментальные факторы для нефти остаются умеренно позитивными. Поддержку ценам оказывает сохраняющийся дефицит поставок на физическом рынке, снижение добычи в странах ОПЕК+ и сдержанный рост добычи вне картеля. Дополнительное влияние может оказать развитие торговых переговоров между США и Китаем, так как это снимет риски замедления мировой экономики и поддержит спрос на сырье. Поэтому мы рекомендуем фокусироваться на триггерах, связанных с решением ОПЕК по продлению сделки и изменением в геополитической обстановке. Если текущий уровень добычи будет сохранён, а мировой спрос укрепится во второй половине года, то к концу 2025 года цены могут протестировать уровни $72–75 за баррель Brent», - сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, который был опубликован в среду, в организации ожидают роста глобального спроса на нефть на 1,3 млн б/с в 2025 году, в том числе на 1,2 млн б/с в странах вне ОЭСР. По мнению эксперта, ожидания относительно добычи вне соглашения ОПЕК+ снижены на 100 тыс. баррелей в сутки, до 800 тыс., что связано с падением инвестиций в upstream и эффектом базы в США, Канаде и Бразилии.

«Добыча в государствах, входящих в ОПЕК+, в апреле сократилась на 106 тыс., до 40,92 млн баррелей в сутки, что объясняется как пересмотром лимитов, так и внутренними факторами. При этом общий объем производства в странах вне ОПЕК+, включая США, в текущем году прогнозируется на уровне 54,8 млн баррелей в сутки. Общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в апреле выросли до 2 740 млн баррелей, но остаются ниже средних значений за последние пять лет, что может позитивно сказаться на ценах при восстановлении спроса», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Игоря Юшкова, США не только не могут ограничить Россию, но и не хотят мешать экспортировать нефть.

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