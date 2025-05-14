ExPro Daily Gas: запасы газа в хранилищах Украины достигли минимума за 11 лет

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Запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на данные ExPro Daily Gas.

Запасы газа на Украине достигли минимума за 11 лет
© РИА Новости

Отмечается, что на момент 11 мая запасы составили немногим более шести млрд кубометров (6,02), а подземные хранилища заполнены на 19,4%. В прошлом году этот показатель был на 31,7% больше.

Годом ранее запасы в газохранилищах составляли 8,8 млрд кубометров наибольший показатель, свидетельствуют данные ExPro Daily Gas, наблюдался в 2020 году (17,08 млрд кубометров).

До этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявлял, что на Украине потенциальный дефицит газа на зиму может составить от 4,6 до 5 млрд кубометров.

Нагорняк отметил, что на восстановление отдельных объектов газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры понадобится от шести до 36 месяцев. И это при условии наличия финансов и оборудования.

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