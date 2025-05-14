Россия предложила Малайзии поставки СПГ и развитие газовой инфраструктуры

РФ и Малайзия обсуждали поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну, а также развитие газовой инфраструктуры при участии компаний из России.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы проговаривали в качестве нашего предложения поставки СПГ в Малайзию, также участие в развитии газовой инфраструктуры в Малайзии, а именно - принимающей инфраструктуры, трубопроводной инфраструктуры, газовых хранилищ. Такие предложения сделаны, а теперь задачи российских и малайзийских компаний вместе на условиях взаимовыгодного сотрудничества искать варианты реализации этих идей", - сказал он.

Малайзия в 2024 году стала пятой в мире по объему экспорта СПГ, оказавшись на одну позицию ниже России.

В мае 2024 года замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что Россия в перспективе готова рассмотреть возможность поставки в Малайзию сжиженного природного газа, низкоуглеродного аммиака и водорода.