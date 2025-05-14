Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал утверждение в Европе очередного пакета антироссийских санкций, который включает ограничения в отношении танкеров, а также ответил на вопрос о влиянии новых санкций на экспорт российской нефти.

Ранее Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что он включает ограничения в отношении 189 танкеров, перевозящих российскую нефть под флагами различных государств.

Сами по себе эти ограничения вряд ли на что-то повлияют, поскольку большинство танкеров, которые подпадают под европейские санкции, значатся и в ранее принятых американских санкциях. Речь идет о том пакете, который еще 10 января «на прощание» принимал [экс-президент США] Джо Байден. Там тоже значилось порядка 170 танкеров. Кроме того, нужно отметить, что санкции США носят экстерриториальный характер. Так что получается, что давление на эти танкеры уже было оказано, а европейские санкции не создадут для них ничего нового. В европейские порты эти танкеры и так уже не заходят, поскольку это было запрещено еще в 2022 году. Они не обслуживаются в портах Европы, их не обслуживают европейские страховые компании, они игнорируют потолок цен, поэтому их и называют танкерами «теневого флота». Таким образом, новые европейские санкции сами по себе им не страшны. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

При этом 17-й пакет санкций ЕС можно рассматривать как попытку подготовить почву для введения более жестких ограничений в отношении российского нефтяного сектора, добавил специалист.

«Европейцы говорят о том, что в случае провала переговоров в Стамбуле в отношении России будут введены более жесткие санкции, в том числе в отношении российской нефти. При этом здесь они пытаются заручиться поддержкой США. Так что, согласно одному из сценариев, Европа и США могут попытаться перекрыть нам заход судов в Балтийское море, то есть не пропускать их через Датские проливы. Они могут сказать, что попавшие под санкции танкеры не будут пропускаться в Балтийское море. Таким образом они попытаются ограничить возможность РФ экспортировать нефть через Балтику. И тогда мы не сможем оперативно перекинуть все объемы экспортируемой через Балтику нефти на другие маршруты. Получается, что будет сокращение экспорта, значит, и сокращение доходов. По крайней мере, именно на это рассчитывают европейцы», - сказал он.

В реальности европейцам будет сложно реализовать свой план в отношении поставок российской нефти, почеркнул Юшков.

«Если мы сократим экспорт, то это повлияет на цены. Получится, что та нефть, которую мы все равно будем экспортировать, подорожает. Тем не менее готовящийся в Европе сценарий уже просматривается, и к нему надо быть готовым», - отметил эксперт.

Юшков добавил, что в новом пакете европейских санкций значится множество танкеров, поскольку это позволяет создать эффект солидности.

«Плюс к тому там перечислены характеристики судов, их страховые компании, там указаны компании-собственники танкеров, указано, под каким флагом они ходят, и так далее. И всем этим хотят показать, что было введено множество ограничений. Санкционный пакет выглядит огромным, но на практике он ни к чему не приведет. Однако если рассматривать все происходящее как элемент подготовки к попыткам перекрыть РФ Балтийское море для экспорта нефти, то будет прослеживаться определенная нотка угрозы. Вместе с американцами у европейцев может хватить смелости сделать это. Но пока принятый в Европе пакет санкций не приведет ни к какому сокращению уровня экспорта российской нефти», - заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.