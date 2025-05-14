Малайзия надеется на развитие сотрудничества с Россией во всех сферах

Политика Малайзии направлена на укрепление отношений с Россией во всех сферах. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Анвар Ибрагим, пишет РИА Новости.

Такое заявление малазийский политик сделал на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, поблагодарив за приглашение в Россию.

«В прошлом году мы встретились с президентом [России Владимиром] Путиным во Владивостоке, и с тех пор наша политика направлена на укрепление двусторонних отношений с РФ во всех сферах. Мы нарастили наши усилия. Обсуждали и энергетику, и цифровую сферу, и транспорт», - подчеркнул Анвар Ибрагим.

Он также отметил, что есть «некоторые ограничения, связанные с санкциями», и выразил надежду, что их удастся обойти.

«Надеемся на конструктивное обсуждение ряда вопросов. Шесть-семь приоритетных отраслей у нас есть», - заявил премьер-министр Малайзии.

Ранее власти США приняли решение о введении пошлины до 3521% на солнечные панели из Юго-Восточной Азии. Исследование, проведенное американскими производителями в сфере торговли, выявило, что солнечные панели, произведенные в том числе и в Малайзии, продавались на рынке США по заниженным ценам.