В правительстве РФ оценили розничные цены на топливо

Розничные цены на топливо в России стабильны, внутренний рынок полностью обеспечен, сообщило правительство РФ по итогам проведенного вице-премьером РФ Александром Новаком заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

В ходе заседания обсуждалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.

"По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом", - говорится в сообщении.

Кабмин отмечает, что поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании ведутся по плану, все заявки аграриев удовлетворяются.