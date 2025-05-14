Европейская экономика пострадала от санкций против России гораздо сильнее, чем российская, но Евросоюз все равно намерен идти по этому пути. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1. Дипломат отметил, что сейчас страны - члены Европейского союза стремятся окончательно подорвать суверенитет национальной энергетической политики. По его словам, ЕС пытается заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии, создавая тем самым ситуацию, при которой расходы домохозяйств на электроэнергию в регионе могут увеличиться вдвое. Таким образом Сийярто прокомментировал план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от поставок энергоносителей из России к концу 2027 года. Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз как в ошибочности санкционной политики, так и в попытках обмана и лицемерии. Сийярто утверждает, что главными нарушителями санкций являются крупные экономические игроки и те страны, которые громче всех выступают за запрет на российские энергоносители. Именно они приобретают рекордное количество российского сжиженного природного газа и российской нефти в обход России, добавил министр.