Цены на курицу в России продолжают расти ускоренными темпами

Цены на куриное мясо с 6 по 12 мая выросли на 1,2 процента. Ускорившийся рост подтверждают данные Росстата.

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Рост цен на баранину замедлился до 0,03 процента, на свинину сохранился на уровне 0,5 процента, а на говядину увеличился до 0,2 процента.

Отмечается, что стоимость яиц продолжает снижаться, но темпы падения замедлились — 1,2 процента против 1,4 на прошлой неделе.

Росстат также сообщил о снижении цен на мясные консервы для детского питания на 0,5 процента, вермишель — на 0,4 процента, сливочное масло, гречку и рис — на 0,2 процента, вареные колбасы и макаронные изделия — на 0,1 процента.

Подорожали сыры на 0,3 процента, мороженая рыба, мука, хлеб и соль — на 0,2 процента, пастеризованное молоко, сухие смеси для детского питания, маргарин, пшено, черный чай и печенье — на 0,1 процента, передает «Интерфакс».

В случае дефицита на отечественном рынке черешня и персики могут вырасти в цене на 30–50 процентов, рассказал преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, какие продукты подорожают в России в мае.