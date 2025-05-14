Вступило в силу соглашение о снижении торговых пошлин между КНР и США

Снижение взаимных торговых пошлин между Китаем и Соединенными Штатами вступило в силу 14 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по тарифам Госсовета КНР.

Соглашение между странами, которое было подписано на переговорах в Швейцарии, начало действовать в 12:01 по пекинскому времени (в 07:01 по московскому времени). Согласно указу комитета по тарифам Госсовета КНР, пошлины в отношении всей продукции из США снижаются с 34% до 10%. Также на 90 дней приостановлено действие 24-процентного таможенного тарифа.

Действие указов китайского правительства от 9 апреля и от 11 апреля, которые последовательно повысили размер дополнительной пошлины до 84% и 125%, отменяется.

КНР и США договорились приостановить действие таможенного тарифа на переговорах в Женеве 10 и 11 мая. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны Штатов – министр финансов Скотт Бессент.

По данным министерства Китая, США отменят дополнительные пошлины, введенные в апреле 2025 года. КНР, в свою очередь, снимет ответные меры 2025 года и приостановит нетарифные ограничения, действовавшие с апреля.

Стороны также договорились создать механизм для дальнейших торговых переговоров.