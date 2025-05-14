ЕС готовится отменить беспошлинный режим для украинских товаров

Европейский союз планирует с 6 июня отменить беспошлинный режим для украинских товаров.

Об этом пишет Financial Times.

«ЕС планирует в течение нескольких недель ввести значительно более высокие пошлины на украинский импорт, что может нанести серьёзный удар по экономике Киева», — говорится в материале.

Уточняется, что решение связано с завершением торговых преференций, действовавших с 2022 года, и затягиванием переговоров о новом соглашении.

Больше всего от новых ограничений пострадает сельское хозяйство Украины: беспошлинные квоты на кукурузу, мясо птицы и сахар будут резко сокращены. Киев оценивает годовые потери от отмены прежнего режима в €3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что сделка по минеральным ресурсам между Украиной и США не принесёт выгоду на протяжении 10—15 лет и потребует серьёзных инвестиций частного сектора.