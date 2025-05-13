Путин пожаловался на иностранных жуликов среди фермеров

Все западные сельхозпроизводители «жульничают» при работе на чужих для себя рынках. Об этом на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Он пояснил, что эти компании получают огромные скрытые субсидии от правительств, хотя до этого подписывают запрещающие такую практику документы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Все это создает для западных компаниях преференции, именно поэтому в конце 2010-х годов, объяснил Путин, российский аграрный сектор попросил закрыть им доступ в страну.

В ходе той же встречи глава государства рассказал о крупном иностранном бизнесе, ушедшем из России после 2022 года, но выходящем на него с просьбами о возвращении. Примеры таких компаний Путин не назвал, но пообещал, что власти будут оценивать целесообразность их возвращения с практической точки зрения.