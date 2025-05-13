Путин заявил, что некоторые компании уходили из России «со слезами»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые иностранные компании уходили из России «со слезами».

Такое заявление он сделал во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам Путина, некоторые зарубежные компании не хотели уходить из России, поэтому к их возвращению нужно «отнестись по-человечески».

«Мы должны учитывать поведение наших партнеров на предыдущие три года. Без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться. Были компании, которые не хотели, со слезами уходили», — заявил он.

Помимо этого Путин также добавил, что многие такие компании часто «просят вернуться» обратно, но Москва при рассмотрении этого вопроса будет опираться на собственные интересы.

Ранее Путин призвал совершить «мягкую посадку» в экономике.