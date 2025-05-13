Президент РФ Владимир Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства высказался о действиях зарубежных партнеров Украины в ходе встречи с членами общественной организации «Деловая Россия». Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

«Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», — сказал Путин.

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При этом он попросил у собеседников прощения за то, что использовал грубое слово.