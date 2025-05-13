Путин назвал придурками некоторых лидеров стран Запада

Андрей Дуванов

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» лидеров тех стран Запада, которые вводят санкции против РФ.

Такое заявление он сделал во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам Путина, лидеры тех стран, которые вводят санкции против России, в первую очередь вредят сами себе.

Впрочем, Путин извинился за грубое слово.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста», — заявил он.

Помимо этого Путин также добавил, что ведущие экономики мира готовы «впасть в рецессию» ради того, чтобы навредить России.

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Ранее Путин заявил, что некоторые компании уходили из России «со слезами».

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