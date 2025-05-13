Президент России Владимир Путин назвал «придурками» лидеров тех стран Запада, которые вводят санкции против РФ.

Такое заявление он сделал во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам Путина, лидеры тех стран, которые вводят санкции против России, в первую очередь вредят сами себе.

Впрочем, Путин извинился за грубое слово.

«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – извините, пожалуйста», — заявил он.

Помимо этого Путин также добавил, что ведущие экономики мира готовы «впасть в рецессию» ради того, чтобы навредить России.

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Ранее Путин заявил, что некоторые компании уходили из России «со слезами».