Эксперты оценили перспективы укрепления рубля

Рубль все еще сохраняет потенциал роста по отношению к доллару, вплоть до 73 рублей, но эти изменения могут произойти «на фоне снижения геополитической напряженности». Об этом со ссылкой на экономистов, пишет «Прайм».

Ранее расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка – впервые с 21 апреля опустился ниже 80 рублей. И, по мнению аналитика «Ингосстрах банка» Петра Арронета, рубль имеет потенциал и к дальнейшему росту, вплоть до уровня 73 рублей.

Однако эксперты отмечают, что многое будет зависеть как от ситуации на международной арене, так и от поведения западных инвесторов, и потенциального допуска, например, недружественных нерезидентов на российский рынок.

«Если прямые переговоры состоятся и далее мы будем наблюдать «трек» на потенциальное долгосрочное перемирие, то западные инвесторы могут посчитать вероятность урегулирования конфликта достаточно высокой. Тогда мы увидим большой приток зарубежных инвестиций, пусть вначале даже от дружественных стран, это может значительно укрепить рубль», - поясняет аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

При этом на российскую валюту влияет не только геополитическая ситуация, но и цена нефти и потоки капитала.

«Дополнительным фактором, способствующим укреплению рубля, является снижение объемов импорта. В результате сокращение импорта может привести к уменьшению давления на рубль и способствовать его укреплению на валютных рынках», - пояснил Арронет.

Однако, по словам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, справедливым сейчас видится диапазон на уровне 78-80 рублей за доллар. При этом, по мнению экономистов, если рынок не получит значимых позитивных сигналов, инвесторы могут начать распродажу рублевых активов, что приведет к возврату курса в диапазон 88–95 рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.