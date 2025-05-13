Валютные запасы Турции сократились максимально с 2023 года

Официальные резервы Турции сократились максимально с 2023 года
Официальные резервы Турции сократились на $15 млрд в марте, показав самое резкое падение с президентских выборов 2023 года, пишет Bloomberg.
Это отражает степень обеспокоенности, охватившей инвесторов после ареста известного оппозиционного политика.
Дефицит платежного баланса в марте составил $4,1 млрд по сравнению с пересмотренным дефицитом в $4,3 млрд в предыдущем месяце, согласно данным турецкого ЦБ.
Монетарные власти потратили миллиарды долларов из резервов, чтобы остановить резкое обесценивание лиры в марте, вызванное задержанием и последующим заключением в тюрьму мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого рассматривают как главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.
Инвесторы сбросили активы в лирах из-за страха масштабных беспорядков и возможного влияния турбулентности на экономическую политику.
В ответ центральный банк дважды повысил процентные ставки до 49% и принял дополнительные меры ужесточения, чтобы ослабить спрос на доллары.
Хотя на турецких рынках с середины апреля ситуация стабилизировалась, центральный банк сохраняет осторожность. В этом месяце он ввел дополнительные меры, направленные на сдерживание спроса на иностранную валюту, увеличив стоимость хранения активов, не выраженных в лирах, для банков.
«Центральный банк постарается максимально восстановить резервы», — сказал губернатор Фатих Карахан на прошлой неделе.