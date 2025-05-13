Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в июне

Курсы иностранных валют находятся на «дне» и в июне могут вырасти до 85–90 рублей за доллар, 95–100 рублей за евро и 11,5–12 рублей за юань, считает кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«С начала года курсы иностранных валют просели на 20%. Однако по-прежнему считаем, что курсы зарубежных валют находятся на "дне" цикла, позже они будут дороже», — сказал Зельцер «Газете.ру».

По его словам, в пользу таких оценок говорит прогноз по сокращению экспорта, в результате которого сократится предложение валюты на рынке. Также вероятно восстановление импорта, способствующее спросу на валюту. Третьим аргументом эксперт назвал обсуждение ЦБ и Минфином корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки экспортеров.

«В-четвертых, ЦБ в начале лета может задуматься над первым снижением ключевой ставки. Послабление денежно-кредитной политики прекратит оказывать поддержку национальной валюте», — добавил Михаил Зельцер.

По мнению аналитика, вскоре после майских праздников можно ожидать, что курс доллара приблизится к 85 рублям, а юань достигнет 11,5 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 мая 2025 года, составляет 80,8883 рубля, официальный курс евро — 90,1117 рубля.