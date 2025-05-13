В Госдуме ответили, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Совет директоров Центробанка может снизить ключевую ставку на заседании, которое пройдет в июле 2025 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, снижение будет постепенным, изначально оно может произойти на 0,25%. Депутат также оценил реалистичность прогноза, согласно которому к 2026 году инфляция в России снизится до 4%. Он отметил, что на эти показатели влияли внешние факторы, которые удалось «успешно нейтрализовать».

«Так что, в принципе, если международная обстановка будет меняться в лучшую сторону, эта тенденция продолжится. Тем более нужно понимать, что Центробанк в своих прогнозах всегда исходит не из самого оптимистичного сценария, а наоборот — из заведомо более сложного и тяжелого. Поэтому не исключено, что при благоприятном развитии событий факторы, необходимые для снижения инфляции и ключевой ставки, будут реализовываться даже быстрее», — сказал Аксаков.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина до этого говорила, что вероятность повышения ключевой ставки Банка России снизилась. Она добавила, что несмотря на итоги предыдущего заседания совета директоров, ЦБ РФ считает, что вероятность повышения ставки снизилась. При этом глава регулятора отметила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо в течение длительного времени.