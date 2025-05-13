Курс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля — в моменте пара USD/RUB достигла 79,7 рубля.

На международном рынке Forex доллар торговался на уровне 79,5172 рубля.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил в комментарии РБК укрепление рубля тем, что экспортеры продолжают продавать валютную выручку в объемах, превышающих нормативные требования. Это связано с ростом внутренних рублевых расходов на фоне инфляции и снижением доступности кредитов из-за высоких процентных ставок.