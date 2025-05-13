Товарооборот РФ и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года

Товарооборот России и Бразилии в апреле 2025 года увеличился до 1,1 млрд долларов. Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные бразильской статистической службы, это максимум с октября 2024 года, когда показатель достиг 1,3 млрд долларов.

Отмечается, что Россия нарастила поставки товаров на рынок Бразилии на 11% по сравнению со значениями апреля 2024 года. В денежном выражении показатель достиг 977 млн долларов. Преимущественно российские компании поставляли нефтепродукты и удобрения. Также Бразилия покупала российский природный уран, нефть и уголь.

Как сообщает РИА Новости, закупки угля бразильскими фирмами возобновились после двухмесячной паузы. За апрель Бразилия приобрела у России каменного угля на 13,8 млн долларов, что является максимумом с ноября прошлого года, когда было проведено поставок на 14,4 млн долларов.

При этом компании из Бразилии снизили экспорт своей продукции в РФ на треть, до 112 млн долларов. Преимущественно в Россию поставлялось мясо, кофе, соевые бобы, арахис и кофейные экстракты.