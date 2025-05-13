Китай снял запрет на закупку самолетов Boeing

Китай снял действовавший месяц запрет на закупку китайскими авиаперевозчиками самолетов Boeing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, отечественные компании получили на этой неделе уведомление о том, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Однако пока неясно, когда китайские перевозчики смогут получить необходимые им самолеты.

15 апреля Bloomberg писал, что Пекин направил указание китайским авиаперевозчикам больше не заказывать оборудование и компоненты у американских компаний в ответ на увеличение Вашингтоном пошлин на товары из КНР.