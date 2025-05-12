ЦБ назвал сроки перехода к однозначной инфляции в России

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Темпы роста потребительских цен в России начнут снижаться к концу второго квартала и достигнут 10,1 процента к началу июля 2025 года. Такой прогноз приводится в резюме Центробанка (ЦБ) по итогам апрельского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

ЦБ назвал сроки перехода к однозначной инфляции в России
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Инфляционное давление на российскую экономику продолжает оставаться на высоком уровне, однако во второй половине года оно начнет постепенно слабеть, ожидают в ЦБ. В апреле-июне темпы роста потребительских цен в стране упадут на 0,2 процентного пункта в сравнении с показателем за первый квартал.

К концу декабря, прогнозируют в регуляторе, годовая инфляция в России станет однозначной и составит 7-8 процентов. Вернуться к целевому показателю в 4 процента удастся не раньше 2026 года. На постепенное замедление инфляции, полагают в ЦБ, окажет влияние жесткая денежно-кредитная политика.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина прогнозировала выход инфляции в России на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. При этом темпы роста потребительских цен, допустила она, могут вновь ускориться в июле на фоне очередной индексации тарифов ЖКХ. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора.

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