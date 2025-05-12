Курс евро упал

В понедельник, 12 мая, курс евро на международном рынке Forex опускался ниже 90 рублей. На минимуме он доходил до 89,63 рубля, свидетельствуют данные Investing.com.

Доллар также дешевеет по отношению к рублю, до 80,7 рубля. Для евро текущий минимум за полтора месяца объясняется его падением по отношению к американской валюте, что связано временным соглашением США и Китая о приостановке заградительных импортных пошлин на время переговоров.

В то же время усиление рубля происходит в контексте надежд участников рынка на снижение геополитической напряженности. Инициатива президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров с 15 мая привела к росту ожиданий на перемирие, на котором настаивает Европа и Киев.

Что будет с накоплениями в рублях, если случится дефолт

На этом фоне индекс Мосбиржи также растет до максимума с начала месяца, до 2947 пунктов. Практически не реагирует на последние новости курс юаня, который находится в узком ценовом диапазоне с середины апреля.

На мировых рынках соглашение Пекина и Вашингтона привело к падению мировых цен на золото почти на четыре процента и росту нефтяных котировок более чем на 3,5 процента.