Цены на пшеницу упали до минимума с июля 2024 года

В понедельник, 12 мая, цены на пшеницу с поставками в июле на Чикагской товарной бирже падали до самого низкого уровня за последние девять месяцев - до 5,15 доллара за бушель (единица измерения объема, равная примерно 27,216 килограмма в случае с пшеницей). Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость пшеницы на бирже достигала примерно 189,23 доллара за тонну. По сравнению с максимальной февральской ценой в 6,22 доллара за бушель, пшеница подешевела более чем на 17 процентов.

Как отмечает Bloomberg, фьючерсы на пшеницу упали до самого низкого уровня с июля 2024 года на фоне приближения сбора урожая в Северном полушарии. Также падению цен способствовало благоприятное воздействие дождей на урожай в некоторых ключевых странах-производителях.

Многие из крупнейших мировых поставщиков начнут завозить урожай примерно в середине года. В австралийском Commonwealth Bank of Australia отметили, что ситуация с урожаем пшеницы в России и США не вызывает опасений, это также влияет на цены.

В феврале цены на пшеницу достигли максимального значения с начала года на фоне новых пошлин США и опасений по поводу торговой войны Америки с Китаем. Пекин является одним из важных импортеров пшеницы.