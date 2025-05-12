Еврокомиссия обсуждает введение санкций в отношении "Северного потока - 2", если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить одну из опций, которую поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая предложила ввести санкции против консорциума Nord Stream 2", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов, какими могут быть санкции ЕС против России, если Россия не отреагирует на требования Брюсселя о перемирии.

Пинью не уточнила, в чем могут заключаться санкции против взорванного "Северного потока - 2".