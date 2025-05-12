Бизнес-конференция Silver Mercury Network 2025: где и когда пройдет

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury впервые проведет масштабную бизнес-конференцию SM Network 2025, которая пройдет 3 - 5 июля в Центре событий РБК. Первые билеты уже в продаже.

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Silver Mercury в XXVI сезоне по традиции включает два основных направления: конкурсное — профессиональная премия в сфере рекламы и маркетинга, охватывающая все основные направления индустрии; и образовательно-деловое — конференционная программа, объединяющая ведущих экспертов отрасли.

В 2025 году программным директором SM Conference стал Илья Волков, ex-управляющий партнёр JAMI Group. Проведенное им кастдэв-исследование выявило, что одной из ключевых потребностей аудитории конференций является спланированный нетворкинг. Так оформилась концепция принципиально нового продукта - Silver Mercury Network, пространства для встречи идей, опыта, амбиций и настоящих талантов.

© Пресс-служба

Впервые это будет не типичное отраслевое событие, предваряющее церемонию награждения, а полноценный бизнес-ивент, ориентированный не только на SMM, PR, СМО, но и на коммерческих директоров, владельцев агентств, CEO, предпринимателей, продакт-менеджеров, специалистов по MarTech, CX-специалистов, а также HR-директоров, стратегов, бренд-команды.

Организаторы заявляют, что это будет не просто конференция, а организованный нетворк с самыми яркими людьми индустрии. Хедлайнерами спикерских треков станут Евгений Аксютин (Global CMO, Yandex GO), Дмитрий Попов (Медиа-директор, Кофемания), Иван Сиденко (Управляющий партнер, Re:Evolution), Денис Сметнев (Сo-founder Skyeng&uForce), Иван Дьяченко (Эксперт №1 в сфере креативности бизнеса).

© Пресс-служба

“Никто больше не хочет быть просто слушателем. Людям важно самим быть частью события, а главное — уходить с новыми, сильными контактами. Поэтому мы сделали нетворкинг основой конференции, а не приложением к кофе-брейку. В SM Network нетворкинг — это инфраструктура для деловых связей. Мы создаём среду, где можно найти партнёров и подрядчиков, спорить, обсуждать идеи и решать задачи вместе. Участники приходят за реальными контактами, и наша задача — чтобы после конференции эти контакты превратились в сделки и проекты”, - комментирует Илья Волков, программный директор SM Conference.

Продуманный нетворкинг с чёткими механиками: speed-networking, matchmaking, work-dating приложение, тематические лаунжи. Отдельное пространство для бизнес-встреч, где участники заранее о них договариваются. Предусмотрены зоны для общения со спикерами. Вместо 1000 лекций: TED-talks формат 18-минутных выступлений, Keynote Speech, круглые столы, панельные дискуссии, воркшопы. Никаких проходных тем, случайных спикеров и заезженных кейсов. Только острые вопросы, сильные люди и честные инсайты.

Основные треки деловой программы:

Развитие бизнеса

Это трек для тех, кто управляет, принимает решения, рискует и ищет новые точки опоры. Для тех, кто строит бизнес на маркетинге, а не просто запускает кампании.

Стратегия и креатив

Этот трек — про то, как снова делать вау. Как строить стратегию, которая удивляет. Как создавать креатив, который не просто красив, а становится событием.

ИИ и Мартех

В этом треке — только конкретика. Без воды, без восторгов, без футуризма. Мы разберём кейсы, где AI реально усилил маркетинг: автоматизация, генерация контента, аналитика, оптимизация процессов и бизнес-показателей.

Аналитика и инсайты

В этом треке говорим о глубине: JTBD, сегментации, качественных и количественных методах, кастдеве и нейроисследованиях. А ещё — про то, как соединить это с цифрами, метриками и бизнес-результатом.

Контент и инфлюенс-маркетинг

В этом треке мы обсуждаем, как выстраивать контентную экосистему: от креатива до продакшна, от планирования до дистрибуции. И как работать с инфлюенсерами так, чтобы это приносило не только охваты, но и результат.

Образование

Этот трек — про то, как учиться в индустрии на всех уровнях. Как строить обучение внутри команды, какие форматы действительно работают, и что нужно рынку — сегодня и завтра.

Медиа и перфоманс

Мы говорим про то, что работает реально: как планировать, закупать, оптимизировать, менять подходы и не выгорать в этом бесконечном марафоне.

Если вы хотите встроить AI в свои рабочие процессы, но не знаете, как; если ваш KPI — цифры, а не лайки; если вы из тех, кто верит, что сильная команда начинается с сильного подхода к обучению; если вы хотите опираться на данные, а не догадки; если вам надоело быть «как все». Network — конференция, где встречаются те, кто делает по-настоящему.

Подробности и билеты ищите на официальном сайте.