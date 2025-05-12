Снижение цен на нефть привело к росту экспорта российского сырья

Снижение цен на нефть и ставок фрахта судов способствовало росту экспорта российского сырья. Как сообщает «Коммерсант», в Центре ценовых индексов (ЦЦИ) подсчитали, что перевалка нефти через российские порты в апреле достигла 448 тысяч тонн в сутки.

Отмечается, что относительно марта отгрузки выросли на 9,1%. В результате поставки вернулись к уровню декабря 2024 года — до введения масштабных санкций США против нефтяного сектора РФ, в том числе в отношении более 180 танкеров. В январе в условиях этих ограничений экспорт нефти из РФ сократился примерно на 5%.

По данным ЦЦИ, наибольший месячный прирост отгрузок наблюдается в порте Козьмино — на 17,79%, до 139 тысяч тонн в сутки. Суточные поставки через Усть-Лугу увеличились на 8,95%, до 73 тысяч тонн, через Приморск — на 4,76%, до 110 тысяч тонн. Загрузка порта Новороссийск сократилась за месяц на 13,64%, до 57 тысяч тонн в сутки. При этом рост отгрузки в мае продолжился — за неделю с 28 апреля по 4 мая он увеличился до 523 тысяч тонн в сутки.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов отметил, что основные направления экспорта — Индия, Китай и Турция. Там сохраняется стабильный спрос на российские сорта благодаря привлекательной цене: стоимость Urals в российских портах в начале мая опустилась до 51 доллара за баррель.

Кроме того, снижение стоимости нефти ниже потолка в 60 долларов за баррель, установленного странами G7, привлекло дополнительный флот, а рост конкуренции привел к снижению ставок фрахта. В результате перевозка нефти из Козьмино в Китай подешевела на 60% от пиковых значений года, до 3,3 долларов за баррель, а в западные порты — на 10-20%, до 1,5-2,5 долларов за баррель.