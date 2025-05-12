ФНС раскрыла первые доходы от пятиступенчатой шкалы НДФЛ

Налоговая служба впервые раскрыла статистику поступлений от новой пятиступенчатой системы налогообложения. Как пишет газета «Известия», доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ составили почти 38 млрд рублей в федеральный бюджет за I квартал 2025 года.

При этом сборы выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда действовала только одна градация «налога на богатых». C начала этого года система налогообложения физлиц стала сложнее. Прогрессивная шкала НДФЛ теперь включает пять ступеней для получающих доход свыше 2,4 млн в год: 15% для заработка от 2,4 млн до 5 млн рублей; 18% — от 5 млн до 20 млн; 20% — от 20 млн до 50 млн; 22% — свыше 50 млн рублей в год.

Повышенные ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу, и затрагивают не более 3% населения страны, отмечает издание. Пока поступления «налога на богатых» составляют малую часть от общего НДФЛ — за I квартал было собрано всего 1,6 трлн рублей налогов с доходов физлиц. В ведомстве отметили, что рост поступлений обусловлен не только введением новой шкалы, но и увеличением зарплат — фонд оплаты труда за январь-февраль вырос на 16,5% по сравнению с 2024 годом.

Эксперты подчеркивают, что первый квартал не является полноценным маркером оценки налоговых доходов от прогрессивного налогообложения. Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Вадим Засько пояснил, что прогрессия будет нарастать с каждым месяцем, а основной период прироста налоговых доходов придется на IV квартал из-за традиционных премиальных выплат в конце года.

В условиях снижения нефтегазовых доходов налоговые поступления от НДФЛ приобретают особое значение. С начала года нефть подешевела на четверть — к 7 мая российская Urals торговалась около $50 за баррель. Согласно финансовому плану на 2025 год, поступления в федбюджет по НДФЛ закладываются в размере 810,5 млрд рублей — это почти на 140% больше показателя прошлого года.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова связывает рост поступлений с увеличением зарплат из-за дефицита кадров (прогноз ЦБ +12,5% в номинальном выражении). Однако она сомневается, что это значительно снизит дефицит бюджета, который, по прогнозу Минфина, вырос с 1,2 трлн до 3,7 трлн рублей.

Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина считает, что прогрессивная шкала может стимулировать уход от налогов, напомнив, что плоская шкала вводилась для борьбы с теневой экономикой. 2025 год покажет эффективность администрирования налогов в новых условиях.