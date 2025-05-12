Азаров: Украина давно живет в состоянии дефолта

Украина станет банкротом, как только прекратится внешняя помощь, обслуживание государственного долга страны в более чем $180 млрд невозможно без вливаний Запада.

Об этом заявил экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Страна давно живет в состоянии дефолта, потому что все расчеты по обслуживанию долга, по возврату кредита осуществляются только лишь после прямых вливаний Запада. Так что она [украинская экономика] выдержит ровно столько, сколько будут финансировать ее западные кураторы", - сказал он в эфире программы "Утро добрым не бывает", запись которого опубликована в телеграм-канале Азарова.

Бывший премьер подчеркнул, что Украина не может жить без многомиллиардной финансовой поддержки западных стран.

"[Экономика Украины] выдержит столько, сколько ей будут выделять по $200, по $300 млрд в год дотаций, грантов, кредитов и так далее, - отметил Азаров. - Экономика, по сути дела, не работает в стране. Она обеспечивает примерно четверть доходов, необходимых для бюджета".

Азаров также высказался по поводу обслуживания госдолга Украины, заявив, что "реальный государственный долг [страны] сейчас более $186 млрд".

"Он [госдолг] абсолютно нереален ни по обслуживанию, ни по возврату. То есть пока будут поступать деньги извне на погашение той части долга, обслуживания и так далее, они будут обслуживаться и погашаться. Как только они прекратятся, все, страна автоматически становится банкротом", - резюмировал он.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что Киев не смог договориться с иностранными держателями части привязанных к ВВП облигаций госдолга (ВВП-варрантами) о реструктуризации, заявив при этом, что Киев настроен на конструктивные переговоры. Позднее депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что у Киева есть время до 31 мая, чтобы договориться с кредиторами. В понедельник депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина находится в преддефолтном состоянии и пока платить по долгам стране нечем.

По информации украинского издания "Экономическая правда", государственный и гарантированный государством долг Украины составил на конец марта более 7,123 трлн гривен ($171,73 млрд по курсу Нацбанка Украины). По информации издания, прогнозируется, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.