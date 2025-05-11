США возобновили поставки дикого риса в Россию

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США в феврале и марте начали вновь поставлять России дикий рис. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

США возобновили поставки одного продукта в Россию
© РИА Новости

Уточняется, что совокупно за два месяца Соединённые Штаты поставили России соответствующей продукции примерно на $450 тыс.

Как сообщает агентство, в итоге вышло, что в начале весны закупки стали рекордными с 2015-го. Если в феврале этого года поставки достигали $154,7 тыс., то в марте они возросли до $294,2 тыс. Это наибольший показатель с апреля 2015 года, когда закупки дикого риса США достигали отметки $431,7 тыс.

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